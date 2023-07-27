«قضاة الملاعب» يغادرون إلى الرباط لإقامة معسكر تدريب

يغادر اليوم 39 حكماً في كرة القدم إلى مدينة الرباط المغربية لإقامة معسكر خارجي، استعداداً للموسم الكروي الجديد 2023-2024 الذي سينطلق في الـ18 من الشهر المقبل.

ووضعت إدارة الحكام في اتحاد كرة القدم برنامجاً متكاملاً للحكام الذين سيديرون مباريات مختلف المسابقات المحلية التي ينظمها اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، حيث تم تقسيم المعسكر إلى مجموعتين تضم الأولى حكام مسابقات الفريق الأول الذين سيشرفون على مباريات بطولة كأس رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وستقضي المجموعة التي ستغادر اليوم، فترة تدريب تستمر حتى العاشر من أغسطس المقبل، بينما تضم المجموعة الثانية 36 حكماً ومساعداً ممن سيديرون مسابقة دوري الدرجة الأولى والمسابقات الأخرى، بينهم أربع حكمات، وسيكون معسكرهم الخارجي من الـ14 إلى الـ22 من أغسطس.

وسيخضع حكام المجموعة الأولى لحصص تدريبية على فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب محاضرات نظرية وورش تدريبية تتناول أبرز التعديلات الجديدة، واختبارات نظرية وبدنية بحضور وإشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، كما ستكون هناك تطبيقات عملية لتقنية حكم الفيديو المساعد من خلال الاستعانة بإحدى الشركات المختصة، ويشارك في هذه التطبيقات لاعبون في مباريات تجريبية، بهدف زيادة خبرات الحكام في استخدام التقنية.