المنصوري: الظفرة يتطلع لبناء فريق قوي للعودة إلى «المحترفين»

أكد نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، الدكتور خميس المنصوري، أن أبرز أهداف النادي في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى هو بناء فريق قوي يتمتع بأفضل المواصفات الفنية والبدنية والذهنية لكي يتمكن من العودة مجدداً إلى دوري أدنوك للمحترفين والاستمرار فيه.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أعددنا خطة فنية متكاملة لتحقيق المكاسب المستقبلية، بالتعاقد مع المدرب المصري أيمن الرمادي، لما يتمتع به من خبرات كبيرة ستسهم في تحقيق أهداف النادي».

وأوضح: «استقطبنا نخبة من اللاعبين الشباب، إضافة إلى لاعبي الخبرة، لبناء الفريق، ونهيب باللاعبين استثمار العناصر التي توفرها إدارة النادي، وبذل أفضل الجهود».

وختم: «الظفرة دشن المرحلة الأولى من الإعداد، وهناك خطة سيتم اعتمادها، تتضمن إقامة معسكر خارجي في أوروبا، ولدينا خيارات عدة سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة».