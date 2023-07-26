خورفكان يواجه سيراميكا والإسماعيلي ودياً

يواجه خورفكان فريقي سيراميكا كليوباترا المتوج أخيراً بكأس رابطة الأندية المصرية، والإسماعيلي، في مباراتين قويتين لـ«النسور» ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه في مصر، استعداداً لدوري أدنوك للمحترفين.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم، سليمان النقبي، أن خطة الإعداد للموسم الجديد تسير بصورة جيدة، خصوصاً في المرحلة الثانية وهي المعسكر الخارجي في القاهرة، إذ خاض الفريقان مباراتين من أصل أربع مقررة خلال المعسكر، فاز بواحدة وتعادل في الثانية.