4 أندية إماراتية في قائمة الأعلى قيمة سوقية عربياً

جاءت أربعة أندية إماراتية ممثلة في: الشارقة، والوحدة، والعين، وشباب الأهلي، ضمن قائمة أعلى 10 أندية عربية من حيث القيمة السوقية للاعبيها، وذلك قبل انتهاء فترات الانتقال الصيفية الحالية في قائمة احتلت الأندية السعودية فيها المراتب الثلاث الأولى.

وأسهمت التعاقدات الجديدة، بجانب استمرارية عقود اللاعبين لمواسم أخرى في رفع القيم السوقية لأندية دوري «أدنوك» للمحترفين، خصوصاً مع انطلاق سوق الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الكروي الجديد 2023-2024، لتسجل أندية الدولة وفق موقع «ترانسفير ماركت» دخولها ضمن قائمة الأعلى عربياً مع احتلال الشارقة المرتبة الخامسة بإجمالي قيمة سوقية للاعبيه تصل إلى 40.58 مليون يورو، متبوعاً بكل من الوحدة في المرتبة السادسة بقيمة سوقية تصل إلى 37.75 مليون يورو، ثم العين في المرتبة السابعة بإجمالي 35.05 مليون يورو، قبل أن يحتل شباب الأهلي المرتبة التاسعة بإجمالي 30.50 مليون يورو.

وتربع فريق الهلال السعودي على قمة ترتيب القائمة بعد أن أسهمت صفقاته الأخيرة - وعلى رأسها روبين نيفيز القادم من وولفرهامبتون بصفقة تبلغ 55 مليون يورو، بجانب الصربي سيرغي ميلكنوفيتش سافيتش نجم لاتسيو الإيطالي، والسنغالي كاليدو كوليبالي القادم من تشيلسي - في رفع القيمة السوقية لفريق الهلال السعودي لتصل إلى 140.65 مليون يورو، محتلاً من خلالها المرتبة 74 عالمياً، والأول عربياً، بفارق 19.57 مليون يورو عن النصر السعودي الذي حل ثانياً في القائمة العربية بإجمالي 121.08 مليون يورو، وفي المرتبة 83 على العالم، لتواصل الأندية السعودية بسط حضورها عربياً بحلول اتحاد جدة في المرتبة الثالثة عربياً بإجمالي 77.03 مليون يورو، ثم أهلي جدة بإجمالي 51.28 مليون يورو.

أعلى 10 أندية عربية قيمة سوقية

1ـ الهلال السعودي: 140.64 مليون يورو.

2ـ النصر السعودي: 121.08 مليون يورو.

3ـ اتحاد جدة السعودي: 77.03 مليون يورو.

4ـ أهلي جدة السعودي: 51.28 مليون يورو.

5- الشارقة: 40.58 مليون يورو.

6-الوحدة: 37.75 مليون يورو.

7ـ العين: 30.05 مليون يورو.

8ـ السد القطري: 35 مليون يورو.

9ـ شباب الأهلي: 30.58 مليون يورو.

10- الأهلي المصري: 29 مليون يورو.