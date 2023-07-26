سالم الحمادي ينضم إلى «الصقور»

أعلنت إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم، التعاقد مع اللاعب سالم الحمادي لتمثيل الفريق الأول للنادي في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين قادماً من نادي خورفكان. والتحق اللاعب بمعسكر «الصقور» في تركيا، ووجد ترحيباً مميزاً من لاعبي الفريق الذين تمنّوا له التوفيق وتقديم المستوى المعروف عنه.

يذكر أن نادي الإمارات تعاقد أيضاً مع اللاعبين: إسماعيل الحمادي والحارس سهيل المطوع، وسالم سيف وإبراهيم سرحان، وفهد سبيل ومحمد جلال، والليبي السنوسي الهادي، والبرازيلي لوان، والكاميروني فرانك كوم.