شباب الأهلي يتعادل مع عيروني طبريا في معسكر صربيا

تعادل شباب الأهلي مع عيروني طبريا الإسرائيلي بهدف لكل منهما، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين، أول من أمس، ضمن تحضيرات «فرسان دبي» للموسم الجديد بخوضه معسكر الإعداد في صربيا.

وواصل مدرب شباب الأهلي، الصربي ماركو نيكوليتش، تجربة أكبر عدد من اللاعبين خلال المباريات الودية، بعدما دفع في الشوط الأول بتشكيلة ضمت حسن حمزة ورينان ومحمد مرزوق، وسعيد سليمان وعزيز غانيف، وحارب عبدالله، وعبدالله النقبي ويوري سيزار، وكارتابيا وبالا، ومؤنس دبور.

وتقدم «فرسان دبي» بالهدف الأول عن طريق الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا في الشوط الثاني في الدقيقة الـ50، بينما تعادل عيروني طبريا في الدقيقة الـ61، قبل أن يجري نيكوليتش 11 تبديلاً بنزول فريق جديد، ضم جمال الحوسني وعادل جدان، وعبدالعزيزهيكل ووليد عباس ومروان فهد وكايكي، ويوسف جابر وعيد خميس وطارق أحمد، ويحيى الغساني ومحمد جمعة (بيليه).

وتعد مواجهة عيروني طبريا ثالثة المباريات الودية التي يخوضها شباب الأهلي خلال فترة الإعداد، إذ خسر في المباراة الأولى أمام أوسييك الكرواتي بهدفين دون رد، بينما فاز في المباراة الثانية على فوغدوفاتس الصربي بالنتيجة نفسها، وأحرز الهدفين بالا ويوري سيزار.

ومن المقرر أن يخوض شباب الأهلي مواجهة ودية أخيرة قبل العودة إلى دبي في الثالث من أغسطس، لوضع اللمسات الأخيرة قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الوحدات الأردني في الـ15 من أغسطس في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، حيث سيتأهل الفائز لمواجهة النصر السعودي في الدور الثاني لتحديد هوية الفريق الذي سيصعد إلى دور المجموعات.