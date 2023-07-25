«الفجيرة للفنون القتالية» يتعاقد مع المدرب التونسي الطرابلسي

أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية التعاقد مع الدولي التونسي السابق سيف الدين الطرابلسي، ليتولى مهام المدير الفني للنادي، لقيادة شؤون كل فرقه في الموسم المقبل في مبادرة جديدة للنادي.

ويركز النادي على الألعاب الفردية، وهي رياضات التايكواندو، والكاراتيه، والمبارزة، والقوس والسهم، والجوجيتسو، والجودو، والترايثلون، والسباحة، والملاكمة، والمصارعة. وأوضح بيان رسمي للنادي أن الطرابلسي يعد من الأبطال العالميين في التايكواندو، إذ سبق له الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم في المكسيك عام 2013، وميداليات ذهبية في بطولات إفريقيا والعرب، بينما قاد كمدرب لاعبي تونس للفوز بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، والعديد من الميداليات الملونة في بطولات العالم، و6 ميداليات في دورات الجائزة الكبرى.