«الشارقة للدفاع عن النفس» ينظم مبادرة صحية للرياضيين وعائلاتهم

نظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مبادرة صحية لمنتسبيه من الرياضيين وعائلاتهم، وذلك بمقر النادي في منطقة الرمثاء، لغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الصحة الجيدة والرفاه، فضلاً عن استدامة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وذلك وفقاً لتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي، تحت عنوان «صحتي سعادتي».

وذكر بيان صحافي: «شاركت في المبادرة 12 جهة مجتمعية وصحية، التي تضمنت إجراء فحوص طبية شاملة للرياضيين، وتقديم نصائح طبية رياضية والرد على التساؤلات الطارئة».

وأكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإعلام والتواصل الحكومي علي الحمودي، أن إدارة النادي ماضية في توفير المزيد من البرامج والمبادرات الهادفة لتعزيز المردود الفني والمجتمعي للاعبين واللاعبات.