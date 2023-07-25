مدرب الوحدة يتحسرعلى إصابة عبدالله حمد

تحسر مدرب فريق الوحدة، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على إصابة لاعب خط الوسط عبدالله حمد الذي سيخضع لعملية جراحية في برشلونة الإسبانية بعد إصابته بكسر في مشط القدم خلال مشاركته في الحصص التدريبية للفريق الحالية، في إطار الاستعداد لخوض غمار بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وقال موسيماني عبر حسابه في «تويتر»: «هذا حظ سيّئ له، خصوصاً بعد العمل الشاق الذي بذله خلال فترة المعسكر الخارجي في صربيا، أتمنى عودته قريباً».

وكان عبدالله حمد غادر مقر معسكر «العنابي» في أبها متجهاً إلى برشلونة للخضوع للجراحة.