معسكر «سلة أندية الشارقة» ينطلق في تركيا

انتظم 38 لاعباً من أندية إمارة الشارقة لكرة السلة من مختلف الفئات العمرية في معسكر تطوير المهارات المقام في مدينة «يلوا» في تركيا، تحت إشراف المدرب الأميركي كريس ديال، وثلاثة من مساعديه، بجانب ثلاثة مدربين مع البعثة من مدربي الأندية.

حيث انطلق المعسكر من خلال حصص تدريبية صباحية وأخرى مسائية، بمشاركة لاعبين من دول مختلفة، وتخصص الحصص الصباحية على تطوير المهارات الفردية، حيث يتم تقسيم اللاعبين بحسب الأعمار والمستوى المهاري، فيما تشمل تدريبات الحصص المسائية لتطوير مهارات اتخاذ القرار من خلال منافسات مصغرة بين اثنين وثلاثة لاعبين.

ويستمر المعسكر حتى 30 الجاري، ويأتي ضمن حرص مجلس الشارقة الرياضي، على تعزيز الخطط التطويرية للارتقاء برياضة كرة السلة بالإمارة، وصقل المواهب في مختلف الفئات العمرية، بما يعود بالأثر الإيجابي على اللاعبين.