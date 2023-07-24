حتا يواجه شباب الأهلي ودياً في بلغراد

كشف المدير التنفيذي لنادي حتا، علي البدواوي، عن أن الفريق الأول لنادي حتا سيخوض مباراة ودية أمام شباب الأهلي في مدينة بلغراد في الـ29 من الشهر الجاري، ضمن معسكر إعداد الفريقين المقام في صربيا استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين. وفي شأن متصل، كشف البدواوي عن قرب حسم ملف اللاعبين الأجانب بالتعاقد مع لاعبين في مركزي صانع الألعاب والمهاجم الصريح. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لجنة الاستقطاب واللجنة الفنية تدرسان عدداً من الملفات الخاصة بعدد من اللاعبين، على أن يتم اختيار الأفضل خلال الأيام المقبلة».