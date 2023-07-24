2 مليون يورو تنقل ماتيوساو إلى شباب الأهلي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي فلامنغو وافق على انتقال المهاجم ماتيوساو إلى شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت صحيفة «غلوبو» إن شباب الأهلي توصل إلى اتفاق مبدئي مع النادي البرازيلي على دفع 10 ملايين ريال برازيلي، ما يقارب مليوني يورو، لافتة إلى أن «فرسان دبي» تفوق على كلوب بروج البلجيكي الذي كان ينافس بقوة على ضم اللاعب.

وأشار إلى أن عرض شباب الأهلي تفوق مادياً على النادي البلجيكي، موضحة أن اللاعب البرازيلي ماتيوساو يبلغ من العمر 19 عاماً، ويعد أحد أبرز نجوم فريق تحت 20 سنة في النادي البرازيلي.

وأوضحت أن فلامنغو خاض 23 مباراة خلال الموسم الحالي، وحقق 14 انتصاراً، وأربعة تعادلات، وخسر في خمس مباريات، مبينة أن ماتيوساو شارك في 18 مباراة، وأحرز سبعة أهداف، إلى جانب مساهمته في أكثر من هدف من خلال تمريرات حاسمة إلى زملائه.

يذكر أن ماتيوساو نشأ في فريق الناشئين بنادي أميركا مينيرو، بينما انتقل إلى فلامنغو في 2019، إذ انضم إلى فريق تحت 20 عاماً، رغم أن عمره كان يبلغ 15 عاماً، بينما تم تصعيده إلى الفريق الأول في يناير 2022 بعمر 18 عاماً.