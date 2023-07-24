5 خطوات «شرقاوية» لمواصلة حصد البطولات واستعادة لقب الدوري

استعد فريق الشارقة مبكراً للموسم الكروي الجديد 2023-2024، من خلال المعسكر الخارجي الحالي الذي يقيمه في النمسا، بمشاركة جميع اللاعبين، وذلك في إطار حرص الإدارة على ظهور الفريق بمستوى فني متطور، والاستمرار في حصد البطولات بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الموسم الماضي بحصوله على ثلاثة ألقاب في موسم واحد وهى كأس رئيس الدولة والسوبر وكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، وكذلك العمل على العودة من جديد لمنصة التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين الذين غاب عنه الفريق في الفترة الماضية بعدما فاز به آخر مرة في 2019، علماً أن الشارقة احتل المركز السابع في ترتيب فرق الدوري الموسم الماضي.

«الإمارات اليوم» ترصد الخطوات الجديدة التي قامت بها شركة كرة القدم بنادي الشارقة استعداداً للموسم المقبل، إذ وجدت الخطوات ارتياحاً كبيراً في أوساط الجمهور الشرقاوي الذي يأمل في رؤية فريقه وهو يتفوق على منافسيه، وصولاً للفوز بلقب درع الدوري.

1- استمرار كوزمين

من الخطوات المهمة التي قامت بها شركة كرة القدم بنادي الشارقة أخيراً، هي تجديد عقد مدرب الفريق الروماني كوزمين للاستمرار في قيادة الفريق لموسمين مقبلين، وتمثل هذه الخطوة أهمية كبيرة نظراً للنجاحات الكبيرة التي حققها كوزمين مع الشارقة منذ قدومه، إذ حصد معه منذ توليه تدريب الفريق أربعة ألقاب هي كأس رئيس الدولة مرتين وكأس السوبر وكأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وبدت بصمة كوزمين واضحة على الفريق الذي بدأ يستعيد مكانته ضمن أقوى الفرق في الدوري الإماراتي خلال المواسم الأخيرة.

2- الإبقاء على الرباعي الأجنبي

حرص نادي الشارقة على الإبقاء على الرباعي الأجنبي، البرازيلي كايو لوكاس الذي يمتد عقده حتى 2024، وكذلك المهاجم الإسباني باكو ألكاسير قادماً من نادي فياريال الإسباني، والبوسني ميراليم بيانيتش قادماً من نادي برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر من الموسم الماضي لمدة موسمين، بجانب مدافع نادي روما السابق اليوناني كوستاس مانولاس قادماً من نادي أولمبياكوس بعقد يمتد لموسمين بدءاً من الموسم الماضي.

وأبقى النادي كذلك على اللاعبين الغيني عثمان كامارا والبرازيلي لوان بيريرا، اللذين يلعبان ضمن فئة اللاعب المقيم.

3- صفقة بالعربي

فاجأ نادي الشارقة جمهوره بالتعاقد مع المحترف التونسي فراس بالعربي قادماً من نادي عجمان، في أعقاب ظهوره بمستوى فني متطور مع ناديه السابق، إذ سجل اللاعب 12 هدفاً وحل في المركز السادس في ترتيب هدافي الدوري الماضي، وأسهم في قيادة البرتقالي لحصد المركز السادس في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم المنصرم.

ويمثل انضمام فراس بالعربي إضافة كبيرة لفريق الشارقة، خصوصاً أنه لاعب يتمتع بقدرات ومهارات عالية، وبإمكانه المساهمة في تعزيز قوة الفريق الشرقاوي.

4- تجديد عقود 6 لاعبين وضم مقيمين

جدّد الشارقة عقود أربعة لاعبين، هم خالد باوزير حتى 2026، وسالم صالح لموسمين حتى 2025 ، وكذلك عبدالعزيز الكعبي وسعيد الكعبي ومايد محسن لموسم واحد، وحمد فهد حتى 2026.

ووصف نادي الشارقة هذه الخطوات بأنها «تأتي في إطار المحافظة على استقرار الفريق ودعم منظومته الفنية»، ومن الخطوات الجديدة التي قامت بها إدارة نادي الشارقة أخيراً، ضم لاعبين برازيليين ضمن فئة المقيم في صفوف فريق 21 عاماً، هما أليسون ماتياس «19 عاماً» ودافيد كوستا «18 عاماً»، إذ انضم اللاعبان بالفعل لمعسكر الفريق الأول الحالي في النمسا استعداداً للموسم الجديد.

5- معسكر النمسا

يخوض الشارقة حالياً معسكراً خارجياً في النمسا يستمر حتى العاشر من أغسطس المقبل، في إطار حرص شركة كرة القدم بالنادي على تجهيز الفريق بشكل مميز للموسم الجديد، إذ خاض الفريق حتى الآن ثلاث مباريات ودية أمام كل من ميزوكوفيسدي المجري وتعادل معه 1-1، وأمام سكزيريدا الروماني وفاز عليه 2-0، وأمام فريق ريسيتا الروماني وتعادل معه 4-4، ووفقاً لجدول مباريات الفريق في معسكر النمسا، فإن الشارقة سيلاقي كلاً من الفيحاء السعودي يوم 25 الجاري، والبطائح يوم 28 من الشهر

ذاته، ويواجه يوم 31 الجاري فريق الأهلي القطري.

سالم حديد: بالعربي سيحل مشكلة صانع الألعاب

أكد اللاعب الدولي السابق والمستشار القانوني سالم حديد، أن الخطوات الجديدة التي قام بها نادي الشارقة ستجعل الفريق مكتملاً، خصوصاً في أعقاب التعاقد مع المحترف التونسي فراس بالعربي، مشيراً إلى أن مشكلة الشارقة كانت تكمن في عدم وجود صانع ألعاب، معتبراً أن بالعربي أثبت وجوده كصانع ألعاب، معتبراً أن الشارقة سيؤدي موسماً كروياً كبيراً وسيظهر بشكل مختلف.

وقال سالم حديد لـ«الإمارات اليوم»: «كنت في السابق أطالب إدارة نادي الشارقة بضم لاعب مميز وصانع ألعاب مثل فراس بالعربي، والشارقة بحاجة إلى وجوده، والتعاقد معه خطوة كبيرة ستمكن الفريق من تحقيق ما يتطلع إليه».