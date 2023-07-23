اتحاد الكرة يفاوض مهدي علي لتدريب المنتخب الأولمبي

علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد كرة القدم يجري مفاوضات مع المدرب الوطني مهدي علي لتولي تدريب المنتخب الأولمبي، علماً أن مهدي سبق له قيادة المنتخب الأولمبي لتحقيق إنجاز إماراتي غير مسبوق بعدما قاده للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2012، كما قاد المنتخب الأول للفوز بكأس الخليج 21 التي أقيمت في مملكة البحرين في 2013 قبل أن يستقيل من تدريب المنتخب الأول في 2017.

وشهدت مسيرة المنتخب الأولمبي تراجعاً كبيراً في الفترة الماضية، كان آخره خروجه من بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العراق ليحتل المركز الثالث والأخير في ترتيب مجموعته الأولى، دون أن يظفر بأي نقطة إثر خسارته أمام الأردن بهدفين مقابل هدف وأمام العراق بثلاثة أهداف نظيفة.