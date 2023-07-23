إلغاء ودية الوحدة والأهلي الليبي

ألغى نادي الوحدة مباراته الودية التي كان من المزمع أن يخوضها مساء أمس، أمام فريق أهلي طرابلس الليبي، ضمن المعسكر المقام حالياً في مدينة أبها السعودية تحضيراً لبداية مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي تنطلق الخميس المقبل.

وذكر النادي عبر حسابه في «تويتر» أن سبب إلغاء المباراة الودية يعود إلى عدم وصول الفريق الليبي إلى المملكة العربية السعودية في الموعد المحدد، وأن الفريق سيواصل تدريباته اليومية بشكل طبيعي، لحين انطلاقة مشواره في المسابقة العربية، التي يدشنها بملاقاة نادي الكويت يوم الجمعة المقبل.