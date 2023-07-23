مخيم «صيفنا عيناوي» ينطلق غداً في استاد هزاع

أعلن مكتب شؤون جماهير نادي العين عن تنظيم فعاليات مخيم «صيفنا عيناوي» باستاد هزاع بن زايد خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل، ويتضمن العديد من البرامج التفاعلية والورش الثقافية للأطفال من عمر ست سنوات إلى 14. وذكر النادي عبر حسابه في «تويتر» أن على الراغبين تسجيل أسمائهم من أجل أن يكونوا جزءاً من الفعالية، ويحظى البرنامج الصيفي باهتمام كبير من قبل نادي العين والرعاة الرسميين بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية ومن بينها شرطة أبوظبي.