10 نجوم عالميين يسببون الصداع لأنديتهم بسبب قرب انتهاء عقودهم

يبدو أن الصيف الحالي سيشهد انتهاء «شهر العسل» بين عدد كبير من النجوم وأنديتهم، خصوصاً مع تبقي موسم واحد فقط في عقودهم، وهو ما يجعل الأندية مهددة بالخروج خالية الوفاض في حال عدم تجديد عقود هؤلاء اللاعبين أو بيعهم، إذ إنهم سيكونون قادرين على الرحيل بالمجان في الصيف المقبل.

للإطلاع على أبرز 10 لاعبين يسببون الصداع لأنديتهم بسبب قرب انتهاء عقودهم، يرجى الضغط على هذا الرابط.