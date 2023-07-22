الإماراتية حوراء العجمي تظفر ببرونزية آسيا للكاراتيه

أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، حوراء العجمي، الميدالية البرونزية في منافسات الكوميتيه لوزن تحت 50 كيلوغرام، في البطولة الآسيوية للكبار (رجال وسيدات)، التي انطلقت نسختها الـ 19 أمس، ويسدل الستار عنها يوم غدٍ الأحد.

وأضافت حوراء، الميدالية الملونة الثانية لبعثة الإمارات في آسيوية ماليزيا، بعد أن نجحت زميلتها سارة العامري أمس، في انتزاع الميدالية الفضية في منافسات الكوميتيه لوزن تحت 61 كيلوغرام.

ونجحت حوراء في شق طريقها نحو الدور نصف النهائي للبطولة، بالفوز على بطلات أوزباكستان، والصين تايبيه، قبل أن تخسر في المربع الذهبي أمام لاعبة هونغ كونغ "يي تينغ تسانغ".

وتوج نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للكاراتيه، راشد آل علي، الفائزات في منافسات اليوم الثاني بالبطولة.