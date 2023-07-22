"العاصي" بشعار شادويل ينتزع لقب "ستيفينتون ستيكس" في "نيوبري" البريطاني

قدم الجواد "العاصي" المملوك لـ "شادويل" وإشراف المدرب وليام هاغس، أداءً باهراً، نحو انتزاعه الفوز بلقب سباق سباق "ستيفينتون ستيكس" المخصص لخيول فئة "القوائم" لمسافة 2000 متر عشبي، وجرى اليوم على مضمار "نيوبري" البريطاني العريق.

وأضاف "العاصي" البالغ من العمر ستة سنوات، الانتصار السادس في مسيرته والثاني للموسم الحالي ضمن فئة سباقات "القوائم".

وعرف الفارس جيم كراولي، كيفية قيادة "العاصي" للحفاظ على قدراته خلال المراحل الأولى للسباق، والبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة، قبل إطلاق العنان للجواد في 400 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة وقاطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين وخمس ثواني و57 جزء من الثانية، بفارق الطول ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد البريطاني "فانتوم فلايت" المملوك لإسطبلات "كوفرديل" بقيادة الفارس بي جي ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس هورتون، وحل ثالثاً الجواد الإيرلندي "أوفيدو" بإشراف المدرب إدوارد بيثيل وقيادة الفارس توم ماركواند.