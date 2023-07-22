الوحدة يواجه أهلي طرابلس ودياً في أبها

يقف الجهاز الفني لفريق الوحدة، بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على جاهزية اللاعبين النهائية من خلال المباراة الودية التي سيخوضها مساء اليوم، على أحد الملاعب في مدينة أبها السعودية، التي وصلها الفريق مساء أمس، لإقامة معسكر تحضيري قصير قبل تدشين مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وتمثل المباراة فرصة جيدة أمام المدرب لاختيار عناصر التشكيلة الأساسية التي سيستعين بها في المحفل العربي، خصوصاً أن المعسكر الذي أقامه الفريق في المجر منذ بداية الشهر الحالي ركز بصورة أكبر على رفع مستوى اللياقة البدنية، فيما خاض خلاله الفريق تجربتين وديتين فقط.

ويستهل «العنابي» مشواره في البطولة العربية بلقاء الكويت الكويتي الجمعة المقبل، على أن يواجه شباب بلوزداد الجزائري في الأول من أغسطس المقبل، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة الرجاء المغربي في الثالث منه.

وكان الوحدة تأهل إلى مرحلة المجموعات عقب تخطيه في الدور التمهيدي الأول لعقلة منافسه فريق البرج اللبناني، إذ حقق الفوز ذهاباً 3-صفر وكرر انتصاره إياباً 1-صفر، فيما تخطى الجيش الملكي المغربي في الدور التمهيدي الثاني، بالتعادل السلبي ذهاباً في المغرب والفوز في أبوظبي بثلاثية نظيفة.

وهي المرة الثانية التي يظهر فيها الوحدة في المحفل العربي بعد الأولى التي كانت في نسخة 2017، وهي مشاركة للنسيان، خصوصاً أن «العنابي» خرج وقتها من مرحلة المجموعات بثلاث هزائم أمام كل من نصر حسين داي الجزائري صفر-2، والأهلي المصري صفر-2، والفيصلي الأردني 2-1.