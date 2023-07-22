صفقات «إعادة التدوير» تشغل بـــــال أندية المحترفين

تواصلت الإثارة في سوق الانتقالات الصيفية في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما شهد الأسبوع الماضي صفقة جديدة من العيار الثقيل، خصوصاً في الأندية التي تنافس على اللقب.

وبرزت صفقات «إعادة التدوير» بتعاقد الأندية واهتمامها بلاعبين سبق لهم اللعب في دوري المحترفين، بعدما تعاقد الوحدة مع لاعب العين السابق جوانكا، بينما اقترب من ضم أشرف بن شرقي، كما دخل لاعبا شباب الأهلي أحمد جشك ومهدي قايدي اهتمامات أكثر من فريق في الدوري.

وأغلق نادي العين ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، بعدما أعلن التعاقد مع اللاعب الكوري الجنوبي بارك يونغ وو، بعد اجتياز اللاعب، كل الفحوص الطبية والبدنية المطلوبة، بينما حسم «الزعيم» صفقة الجناح الفنزويلي يوهان غونزاليز (18 عاماً) قادماً من نادي زامورا.

من جهتها، أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا (30 عاماً) قادماً من نادي الشباب السعودي لموسم واحد على سبيل الإعارة.

في المقابل، أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم رحيل المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما توصل الطرفان إلى فسخ العقد بينهما، إذ ذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنها تتوجه بالشكر إلى بن شرقي على كل ما قدمه لنادي الجزيرة، وتتمنى له التوفيق فيما هو قادم.

وكان الدولي المغربي قد انضم إلى «فخر أبوظبي» في الموسم الماضي قادماً من الزمالك المصري في صفقة انتقال حر، إذ شارك مع الفريق في 30 مباراة بمعدل دقائق بلغ 2296 دقيقة، وأحرز سبعة أهداف، وحصل على إنذارين، ولعب تمريرة واحدة حاسمة.

وحسمت إدارة الجزيرة ملف عدد من اللاعبين الشباب، بتوقيع عقود احترافية مع كل من زايد عبدالله فدعق، ويوسف المرزوقي، ومشعل حمد الأحبابي، وخالد بني زامة، وهزاع الجنبيبي، ومحمد فيصل، أما نادي الشارقة فأعلن تعاقده مع الجناح البرازيلي ألسيون ماتيوس (19 عاماً)، والمدافع البرازيلي ديفيد كوستا (18 عاماً)، ليدعم صفوفه في فئة المقيمين.

من جهته، أعلن نادي البطائح التعاقد مع حارس المرمى إبراهيم عيسى (29 عاماً) قادماً من نادي الوصل، بعد نهاية إعارته لنادي خورفكان، إذ بدأ إبراهيم مسيرته في الملاعب مع نادي النصر لموسم، لكنه قام بعدها بفسخ تعاقده مع النادي، والانضمام لنادي الوصل في يونيو 2021، في تعاقد جديد لأربع سنوات، ولكن تعاقد «الإمبراطور» مع خالد السناني في الموسم الماضي أسهم في رحيل عيسى عن «الأصفر»، بينما أضاف البطائح صفقة جديدة لصفوفه بإعلانه ضم المدافع علي الظنحاني.

وواصل فريق الإمارات العائد إلى دوري المحترفين العمل على المستويات

كافة، بعدما تم إجراء تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات، برئاسة يوسف عبدالله البطران، وتضمن التشكيل الجديد عضوية كل من يوسف علي البلوشي، نائباً أول للرئيس، وخليل إبراهيم الطويل، نائباً ثانياً للرئيس، بينما نص القرار على أن تضم عضوية الإدارة كلاً من عبدالله إبراهيم الطويل، ثاني سالم الشحي، جمال أحمد القرصي، عادل محمد الخيال، كما صدر قرار تشكيل مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم، برئاسة البطران، وتسمية البلوشي، نائباً للرئيس.

• المغربي أشرف بن شرقي يرحل عن الجزيرة بالتراضي.

• جشك ومهدي قايدي يدخلان اهتمامات أكثر من نادٍ في الدوري.