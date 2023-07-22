منتخب الدراجات يتأهل إلى بطولة العالم بـ «الترتيب والنقاط»

تأهل المنتخب الوطني للدراجات للمشاركة في بطولة العالم للدراجات التي ستقام في غلاسكو الأسكتلندية خلال الفترة من الثالث إلى 14 أغسطس المقبل، وذلك طبقا للتصنيف وعدد النقاط والترتيب الذي سمح بمشاركة أربعة لاعبين تحت 23 سنة للمرة الأولى إضافة إلى تأهل صفية الصايغ لفئة الإناث أيضاً تحت 23 سنة.

وقال اتحاد الدراجات في بيان أمس إن دراج المنتخب الوطني أحمد المنصوري ضمن المشاركة في بطولة العالم للدراجات في فئة المضمار حيث سيشارك المنصوري في سباقي الأومنيوم والسكراتش.

ويرافق نجم المنتخب الوطني المدرب بدر ثاني، وسيتجه المنصوري إلى أسكتلندا آخر شهر يوليو الجاري على أن يخوض سباقيه يومي 5-6 أغسطس.

أما بطولة الطريق، فستشهد مشاركة عبدالله جاسم، وصفية الصايغ تحت 23 سنة وستكون سباقاتهم يومي 12 و13 أغسطس المقبل، وسيضم الوفد كلاً من بدر ثاني مدرباً وحمد الطنيجي إدارياً على أن يكون رئيس البعثة هو رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبه، رئيس لجنة المنتخبات، والذي سيحضر أيضاً الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للدراجات التي ستقام على هامش بطولة العالم للدراجات.

وتعتبر بطولة العالم أهم الخطوات التي يبحث من خلالها نجم المنتخب أحمد المنصوري التأهل الرسمي إلى أولمبياد باريس 2024 بعد رحلة طويلة من المشاركات الخارجية جمع خلالها المنصوري عدداً كبيراً من النقاط التأهيلية إلى الأولمبياد.

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد منصور بوعصيبه عن سعادته بوجود دراجات الإمارات وتأهلها رسمياً إلى بطولة العالم للدراجات للعام الثاني على التوالي وبالترتيب والنقاط وهو يدل على حجم العمل الكبير والمشاركات الخارجية ومشاركة الأبطال وإنجازاتهم والتي غيرت الصورة المعتادة التي كانت تعتمد على المشاركة من خلال بطاقات الدعوة، حيث أصبحت دراجات الإمارات دائماً في المحافل الدولية والعالمية.

وقال بوعصيبه: «من أجل الاستعداد للمشاركة فقد غادر دراجا المنتخب الوطني أحمد المنصوري وعبدالله جاسم إلى إيطاليا من أجل الانتظام في معسكر خارجي يستمر لمدة شهرين من أجل الاستعداد لبطولة العالم ودورة الألعاب الآسيوية وذلك بعد المعسكر الخارجي الناجح الذي كان قد أقامه المنتخب في إسبانيا».