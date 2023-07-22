«الصقور» يتعادل مع الأولمبي الإيراني في تركيا

تعادل فريق الإمارات مع المنتخب الأولمبي الإيراني 1-1، ضمن معسكر الصقور في تركيا، استعداداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال مشرف الفريق الأول عبدالله العاجل في تصريحات صحافية: «إن المباراة جاءت بفوائد فنية كبيرة، نظراً لقوة المنافس وجاهزيته لذلك حققت المباراة أهدافها الفنية، كما منح الجهاز الفني للصقور المدرب محمد الجالبوت الفرصة بمشاركة جميع اللاعبين للاستفادة من المباراة، وحضر المباراة مدرب المنتخب الإيراني الأول أمير قالينوي، حيث تابع المباراة برفقة عدد من مدربي ولاعبي أندية عربية وآسيوية تقيم معسكراتها الصيفية في المنطقة نفسها». يُذكر أن فريق صقور الإمارات كسب أولى مبارياته الودية في معسكر تركيا، عندما فاز على العدالة السعودي 3-2.