الإعلان الواحد على «إنستغرام رونالدو» بـ 9 ملايين درهم

بات نجم الكرة البرتغالي ولاعب النصر السعودي، كريستيانو الأعلى أجراً في «إنستغرام»، إذ بلغ سعر الإعلان الواحد في حسابه الرسمي على الموقع نحو 1.87 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل تسعة ملايين درهم).

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن رونالدو تفوق على ناشطة وسائل التواصل الاجتماعي وسيدة الأعمال الأميركية كايلي جينيز، ليصبح الأعلى أجراً في «إنستغرام» نظير كل منشور إعلاني، خصوصاً أن الأميركية كايلي تتقاضي 1.47 مليون جنيه إسترليني نظير كل إعلان على حسابها.