حتا يلتقي البوسني رودار.. ويترقب مهاجماً وصانع ألعاب

يخوض فريق حتا عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، مباراته الودية الثانية أمام فريق رودار برييدور البوسني، ضمن المعسكر الذي يقيمه في صربيا استعداداً للموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، وهو من أندية الدرجة الأولى المعروفة في البوسنة.

وقال مدير الفريق عبيد علي البدواوي، لـ«الإمارات اليوم»: «مازلنا في مرحلة التحضير وتجهيز اللاعبين، بانتظار اللجنة المختصة بأمور التعاقد مع اللاعبين الأجانب في النادي، للانتهاء من التعاقد مع مهاجم أجنبي وصانع ألعاب، وتدعيم الفريق ببعض اللاعبين المواطنين، لاكتمال الصفوف تمهيداً لخوض أول المباريات الرسمية مع خورفكان». وأضاف: «الجميع يتفق أن بداية الدوري ستكون صعبة، خاصة مع ارتفاع حرارة الجو في شهر أغسطس، لكننا نأمل أن نكون في أجهز صورة، والاستعداد لخوض المباراة الأولى».