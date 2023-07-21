سارة العامري تتقلد الفضية في بطولة آسيا للكاراتيه

توجت لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه سارة العامري بالميدالية الفضية في منافسات الكوميتيه لوزن تحت 61 كيلوغراماً، في بطولة آسيا للكبار (الرجال والسيدات)، التي استهلت اليوم في نسختها الـ19 في مدينة مالاكا الماليزية، ويسدل الستار عنها 23 يوليو الجاري.

ونجحت العامري في شق طريقها نحو النهائي، بالتفوق على بطلات تايلاند، وماليزيا، والصين تايبيه، قبل خسارتها المباراة النهائية أمام الإيرانية أتوسا جولدشاد نجاد بنتيجة (3-صفر).

وأشاد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بإنجاز لاعبة المنتخب سارة العامري، مقدماً التهنئة على ما حققته خلال مشوارها في البطولة.

كما تقدم الرزوقي بالتهنئة لأفراد البعثة المتواجدة في ماليزيا، متمنياً التوفيق لباقي لاعبي ولاعبات الإمارات في مشوراهم بالبطولة.