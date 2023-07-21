باكامبو يغادر معسكر النصر إلى إسطنبول للتوقيع مع غلطة سراي التركي

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، عن مغادرة الكونغولي سيدريك باكامبو، المعسكر الخارجي لفريق النصر في هولندا، وتوجهه الجمعة إلى إسطنبول، لتوقيع عقد انتقاله إلى غلطة السراي التركي، وذلك بعد 20 يوماً قضاها باكامبو مع العميد النصراوي.

وقال رومانو، في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، إن: "باكامبو الذي يصل عصر اليوم إلى إسطنبول، سيوقع عقد مع غلطة سراي يمتد حتى 2026، في صفقة تصل إلى 900 ألف يورو (3.6 مليون درهم)".

وجاءت تغريدة فابريزيو، مكملة لتقارير صحافية تركية، تناولت بإسهاب الأسبوع الماضي، قضية المهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو، ومطالبته نادي النصر فسخ عقده على الرغم من انضمامه إلى "العميد" في 29 يونيو الماضي، وتوجهه برفقة النصر للانتظام في المعسكر الخارجي في هولندا.

وأوضحت صحيفة "أقسام سبور" في عددها الصادر في 12 يوليو من هذا الشهر، أن "باكامبو" توصل بالفعل إلى اتفاق مع غلطة سراي، بالانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم القبل، لافتةً إلى أن الدولي الكونغولي تقدم بطلب لنادي النصر لفسخ عقده ودياً.

ويذكر أن الأيام الماضية، سادت تساؤلات من جمهور نادي النصر عن صحة الأبناء التي أشارت إلى رغبة الكونغولي باكامبو البالغ من العمر 32 عاماً، في عدم إكمال العقد الذي وقعه مع "العميد"، خصوصاً أن الشكوك زادت حول اللاعب، سواء في تأخره بالالتحاق في التجمع الداخلي للنصر بدبي في أولى محطات الإعداد للموسم الكروي الجديد، ومن ثم عدم اشراكه من قبل المدرب الجديد لـ "العميد" الصربي غوران، الثلاثاء الماضي في لقاء النصر أمام ايندهوفن الهولندي في أولى التجارب الودية للنصر في معسكره الخارجي