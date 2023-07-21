26 منافسة رياضية لـ «أبوظبي البحري» في المعسكر الصيفي

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إطلاق معسكره الصيفي لموسم 2023، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

وتُقام فعاليات المعسكر الصيفي على كورنيش أبوظبي تحت شعار «صيف أبوظبي البحري»، ويشتمل على 26 منافسة رياضية ترفيهية وتعليمية مختلفة من 24 يوليو الجاري إلى 19 أغسطس المقبل.

ويتضمن المعسكر فعاليات متنوّعة أبرزها كرة القدم والطائرة الشاطئية، والتجديف الواقف، والسباحة، والغوص، والأمن والسلامة في الرحلات البحرية، والرياضات البحرية التراثية، والتجديف بالكاياك، وقوارب الشراع والتجديف الحديث، إلى جانب تعليم الأساسيات طوال فترة المعسكر لكل الراغبين في التسجيل عبر قسم أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.

وأعلن النادي توقيع اتفاقية شراكة مع أبوظبي البحرية لتكون شريكاً من خلال تنظيم المعسكر الصيفي على كاسر الأمواج، ليكون أحد أكبر التجمعات التي تختص بتعليم الأطفال والصغار أساسيات الإبحار في العديد من الرياضات البحرية، إضافة إلى برنامج ترفيهي متكامل خاص بالنشاط البحري.

ووجه مدير عام النادي سالم الرميثي الشكر إلى أبوظبي البحرية، التي حرصت على التواجد ودعم المعسكر الصيفي، بما يعكس التعاون الدائم بين المؤسسات الحكومية في أبوظبي، وقال: «وجود أبوظبي البحرية شريكاً في تنظيم المعسكر الصيفي يرسخ مبدأ التعاون بين المؤسسات الوطنية، والحرص على دعم الأنشطة والرياضات الصيفية التي تملأ فراغ الشباب بما هو مفيد».