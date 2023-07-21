آمنة العوضي تواصل استعداداتها لمونديال «القوس والسهم»

تواصل اللاعبة آمنة العوضي استعداداتها المكثفة مع منتخب القوس والسهم قبل المشاركة في بطولة كأس العالم بألمانيا، والمقررة من 29 يوليو الجاري إلى السابع من أغسطس المقبل.

وحققت العوضي أفضل رقم دولي إماراتي في تاريخ القوس والسهم للسيدات في المشاركات الخارجية، بفئة القوس المركب تحت 21 عاماً، بوصولها للمركز 28 في الأدوار التمهيدية لبطولة العالم للشباب بأيرلندا مطلع يوليو الجاري. وأكدت اللاعبة أنها تتطلع إلى تحسين تصنيفها الدولي، وتحقيق أرقام دولية جديدة.

وأضافت: «النتائج المتميزة للمنتخبات على مستوى الفرق والفردي تعكس مستوى التطور.. ومع مرور الوقت، تتحسن النتائج لأن الاهتمام الكبير من الاتحاد بتمكين قدرات اللاعبين واللاعبات يقودنا للتميز العربي والعالمي».