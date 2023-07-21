الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين 18 أغسطس المقبل

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أمس، عن مواعيد مباريات أول جولتين لدوري أدنوك للمحترفين، والدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأول جولتين لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، وذلك في انطلاقة ستكون قوية للموسم الرياضي 2023- 2024.

وقالت الرابطة في بيان صحافي إنها اعتمدت مواعيد الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، يومي الجمعة والسبت 18 و19 أغسطس 2023، وتشهد مواجهات حافلة بالندية والإثارة، حيث يلتقي الجمعة الوحدة والبطائح على استاد آل نهيان، واتحاد كلباء والشارقة على استاد نادي اتحاد كلباء، وعجمان وشباب الأهلي على استاد راشد بن سعيد، والعين وبني ياس على استاد هزاع بن زايد.

وتستكمل الجولة يوم السبت بمباريات الوصل والإمارات على استاد زعبيل، وخورفكان وحتا على استاد صقر بن محمد القاسمي، والنصر والجزيرة على استاد آل مكتوم، فيما تقام منافسات الجولة الثانية من منافسات دوري أدنوك للمحترفين على مدار ثلاثة أيام، وليس يومين، وهي الجمعة والسبت والأحد 25 و26 و27 أغسطس المقبل، وذلك دعماً لمشاركة الأندية في تصفيات دوري أبطال آسيا.

واعتمدت الرابطة انطلاق منافسات الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بحيث تقام مباريات الذهاب يومي الأربعاء والخميس الموافقين 30 و31 أغسطس المقبل، كما أعلنت الرابطة عن مواعيد أول جولتين من دوري المحترفين تحت 21 عاماً، حيث تقام الجولة الأولى يومي السبت والأحد 19 و20 أغسطس المقبل.