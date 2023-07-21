منتخب البولينغ لذوي الإعاقة السمعية يغادر إلى معسكر تركيا

غادرت بعثة منتخب البولينغ لذوي الإعاقة السمعية، أمس، إلى تركيا، لإقامة معسكر خارجي، استعداداً لمشاركتهم في بطولة العالم التي تقام في ألمانيا في الفترة من الأول وحتى 12 أغسطس المقبل. ويرأس بعثة المنتخب، رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم عبدالله خليل أهلي، وتضم البعثة كلاً من إداري المنتخب حمد الدرمكي، واللاعبين، علي الجابري، وعدنان معلمي، وطارق البلوشي، وأيمن المقبلي، ووليد رضوان، وعدنان الجاربي، بجانب الجهاز الفني شاكر آل حسن وعبدالرحمن شامبيه، ويصاحب البعثة مترجم لغة الإشارة الخاصة بالإعاقة السمعية عبدالله تلجيني.