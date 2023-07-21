بني ياس يكسب فيسوبريم المجري ودياً

كسب فريق بني ياس تجربته الودية الثانية ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في المجر، والتي جمعته بفريق فيلس فيسوبريم المجري بهدفين لهدف، وذلك بعد لقائه زلاتي السلوفاكي في التجربة الأولى التي خسرها بهدف نظيف.

وافتتح «السماوي» التسجيل بواسطة قائده فواز عوانة في الدقيقة 19. وأضاف زميله محمد المنهالي الهدف الثاني في الدقيقة 53، قبل أن تستقبل شباك الفريق هدف تقليص الفارق من جانب أصحاب الأرض. وتبقت ثلاث مباريات ودية أخرى أمام بني ياس، قبل العودة نهاية الشهر الجاري إلى الدولة من أجل المرحلة الأخيرة من الإعداد التي ستشهد خوض الفريق بعض المباريات الودية.