سياكا وأداما ينضمان إلى معسكر الوصل في النمسا

أعلن نادي الوصل عن انضمام المالي سياكا سيديبي، والعاجي أداما ديالو، إلى معسكر «الإمبراطور» في النمسا، وذلك عقب غيابهما عن الجزء الأول من المعسكر الخارجي الذي أقيم في سلوفينيا.

وذكر «الإمبراطور» على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن سياكا وأداما انضما إلى معسكر الوصل، عقب استخراج التأشيرات اللازمة لدخولهما النمسا. وكان قد تعذر انضمام الثنائي المقيد في فئة المقيم مع «الأصفر» إلى معسكر الفريق في سلوفينيا في الفترة من الثامن إلى 17 يوليو، للسبب نفسه، بعدم استخراج التأشيرة الخاصة بكل لاعب.