إعلان مواعيد الجولات الأولى في دوري المحترفين وكأس الرابطة وبطولة 21 سنة

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن مواعيد مباريات أول جولتين لدوري أدنوك للمحترفين، والدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأول جولتين لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، وذلك في انطلاقة ستكون قوية للموسم الرياضي 2024/2023.

وقالت الرابطة في بيان اليوم الخميس إنها اعتمدت مواعيد الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، يومي الجمعة والسبت 18 و19 أغسطس 2023، وتشهد مواجهات حافلة بالندية والإثارة، حيث يلتقي الجمعة الوحدة والبطائح على ستاد آل نهيان، واتحاد كلباء والشارقة على ستاد نادي اتحاد كلباء، وعجمان وشباب الأهلي على ستاد راشد بن سعيد، والعين وبني ياس على ستاد هزاع بن زايد.

وتستكمل الجولة يوم السبت بمباريات الوصل والإمارات على ستاد زعبيل، وخورفكان وحتا على ستاد صقر بن محمد القاسمي، والنصر والجزيرة على ستاد آل مكتوم.

فيما تقام منافسات الجولة الثانية من منافسات دوري أدنوك للمحترفين على مدار ثلاثة أيام، وليس يومين، وهي الجمعة والسبت والأحد 25 و26 و27 أغسطس المقبل، وذلك دعماً لمشاركة أنديتنا في تصفيات دوري أبطال آسيا، ويلتقي يوم الجمعة 25 أغسطس، الإمارات وعجمان على ستاد نادي الإمارات، والجزيرة والوحدة على ستاد محمد بن زايد، فيما يلعب السبت 26 أغسطس، حتا والعين على ستاد حمدان بن راشد، والبطائح واتحاد كلباء على ستاد خالد بن محمد، وبني ياس والنصر على ستاد نادي بني ياس، ويلتقي يوم الأحد 27 أغسطس، شباب الأهلي وخورفكان على ستاد راشد، والشارقة والوصل على ستاد الشارقة.

واعتمدت الرابطة انطلاق منافسات الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بحيث تقام مباريات الذهاب يومي الأربعاء والخميس الموافقين 30 و31 أغسطس المقبل، في مواجهات لا تخلو من المتعة والتشويق والإثارة، حيث يلتقي يوم الأربعاء 30 أغسطس، الوحدة والإمارات على ستاد آل نهيان، ويلتقي البطائح والعين على ستاد خالد بن محمد، وعجمان والنصر على ستاد راشد بن سعيد.

وتستكمل مباريات ذهاب الدور الأول يوم الخميس 31 أغسطس، حيث يلتقي الوصل وحتا على ستاد زعبيل، وخورفكان واتحاد كلباء على ستاد صقر بن محمد القاسمي، وبني ياس والجزيرة على ستاد بني ياس.

في حين تقام مباريات إياب الدور الأول من هذه البطولة، يومي الخميس والجمعة 14 و15 سبتمبر المقبل، فيلتقي يوم الخميس 14 سبتمبر، الإمارات والوحدة على ستاد نادي الإمارات، والعين والبطائح على ستاد هزاع بن زايد، والنصر وعجمان على ستاد آل مكتوم، ويوم الجمعة 15 سبتمبر، حتا والوصل على ستاد حمدان بن راشد، واتحاد كلباء مع خورفكان على ستاد نادي اتحاد كلباء، والجزيرة وبني ياس على ستاد محمد بن زايد.

كما أعلنت الرابطة عن مواعيد أول جولتين من دوري المحترفين تحت 21 عامًا، حيث تقام الجولة الأولى يومي السبت والأحد 19 و20 أغسطس المقبل، وتشهد مواجهات حافلة بالندية والإثارة، حيث يلتقي يوم السبت 19 أغسطس، البطائح والوحدة على ستاد البطائح، الشارقة واتحاد كلباء على ستاد الشارقة، وشباب الأهلي وعجمان على ستاد مكتوم بن راشد، وبني ياس والعين على ستاد بني ياس.

وتستكمل منافسات الجولة الأولى يوم الأحد الموافق 20 أغسطس، بمواجهات قوية، حيث يلتقي الإمارات والوصل على ستاد نادي الإمارات، وحتا وخورفكان على ستاد حمدان بن راشد آل مكتوم، والجزيرة والنصر على ستاد محمد بن زايد.

بينما تقام منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين تحت 21 عامًا، أيام السبت والأحد والاثنين 26 و27 و28 أغسطس، فيلتقي يوم السبت 26 أغسطس، عجمان والإمارات على ستاد راشد بن سعيد، والوحدة والجزيرة على ستاد آل نهيان، ويوم الأحد 27 أغسطس، العين وحتا على ستاد هزاع بن زايد، واتحاد كلباء والبطائح على ستاد نادي اتحاد كلباء، والنصر وبني ياس على ستاد آل مكتوم، ويلعب يوم الاثنين 28 أغسطس، خورفكان وشباب الأهلي على ستاد صقر بن محمد القاسمي، والوصل والشارقة على ستاد زعبيل.

ومن المقرر أن تعلن رابطة المحترفين الإماراتية، عن طرح تذاكر المباريات، عبر موقعها الإلكتروني، ومنصة "بلاتينيوم ليست"، تواصلاً لمبادراتها على مدار سنوات طويلة، في بيع التذاكر إلكترونيًا، لتوفيرها لجميع عشاق كرة القدم.

وتواصل رابطة المحترفين مبادرتها بإتاحة الدخول مجانًا للأطفال والسيدات وكبار السن، بحيث تستلم هذه الفئات تذاكرها المجانية من أكشاك التذاكر يوم المباراة.