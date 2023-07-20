بينتو يختار 26 لاعباً في قائمة المنتخب لمعسكر النمسا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو اليوم الخميس اختيار 26 لاعبا في قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الخارحي في النمسا خلال الفترة من 28 الجاري حتى 10 من أغسطس المقبل تحضيرا للإستحقاقات المقبلة في مقدمتها نهائيات كأس آسيا في قطر في يناير المقبل وتصفيات كأس العالم 2026

وتعد هذه أول قائمة في عهد المدير الفني الجديد للمنتخب بأولو بينتو بعد تعاقد اتحاد الكرة معه أخيرا لتولي تدريب الأبيض الإماراتي خلفا للمدرب السابق الارجنتيني رودلفو أروابارينا.

وضمت القائمة التي اعلن عنها اتحاد الكرة على صفحته الرسمية عبر " توتير" اللاعبين : خالد عيسى وعلي خصيف وعادل الحوسن ووليد عباس وشاهين عبد الرحمن وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وعبد السلام محمد ويوسف المهيري والحسن صالح وعبد الله إدريس وعبد الرحمن صالح وبندر الاحبابي وخالد الظنحاني وعلي سالمين ويحيى نادر وبلال يوسف وماجد راشد وأحمد برمان وماجد سرور وفابيو دي ليما ويحيى الغساني وعلي صالح وكايو كانيدو وعلي مبخوت وأحمد عامر.