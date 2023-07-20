مكافآت

وعد مسؤول إداري في أحد أندية دوري المحترفين لاعبي الفريق بصرف بقية المكافآت المالية المستحقة للاعبين على النادي خلال الموسم المنصرم، قبل انطلاقة الموسم الجديد، تقديراً للجهد الكبير الذي بذلوه خلال الموسم الماضي.

العكبري

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب المنتخب الوطني السابق محمد العكبري تلقى عرضين من ناديين في أبوظبي والشارقة، للانضمام إلى صفوف أحدهما بداية من الموسم المقبل، إذ لا يرتبط العكبري الآن بأي فريق منذ رحيله عن الوصل في الموسم الماضي لتأدية الخدمة الوطنية.

شكوك

استغرب جمهور أحد أندية المحترفين، عدم إشراك المدرب للمحترف الأجنبي الجديد في مباراة ودية ضمن المعسكر الخارجي رغم وجوده في قائمة الفريق، إذ تم الدفع بكل عناصر الدكة باستثنائه، وسط شكوك حول مغادرته للفريق والتوجه إلى أحد الدوريات الأوروبية.