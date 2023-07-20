شباب الأهلي يهزم فوغدوفاتس الصربي ودياً

فاز شباب الأهلي في ثانية تجاربه الودية خلال معسكره الخارجي في صربيا، بتغلبه على فوغدوفاتس الصربي بهدفين دون رد، ضمن تحضيرات «فرسان دبي» للموسم الجديد.

وواصل المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، تجربة أكبر عدد من اللاعبين للتعرف على إمكاناتهم، إذ دفع في الشوط الأول بتشكيلة ضمت ماجد ناصر وسعيد سليمان وبوغدان ووليد عباس، وعبدالله النقبي وحارب عبدالله وعزيز غانييف وبالا، ويحيى الغساني ويوري سيزار ومؤنس دبور.

وحسم «فرسان دبي» اللقاء في أول 12 دقيقة من الشوط الأول، بعدما أحرز البرازيلي بالا الهدف الأول في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف مواطنه يوري سيزار الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني أجرى نيكولتيش 11 تبديلاً بمشاركة فريق آخر، ضم حسن حمزة وعبدالعزيز هيكل ومحمد مرزوق، ورينان غارسيا ويوسف جابر وكايو وعيد خميس، وطارق أحمد ومحمد جمعة، وخالد الأصبحي وشيكنا دومبيا.

وكان شباب الأهلي قد خسر تجربته الودية الأولى في معسكر صربيا بهزيمته أمام أوسييك الكرواتي بهدفين دون رد، بينما من المقرر أن يخوض تجربتين وديتين إضافيتين قبل العودة إلى دبي في الثالث من أغسطس، لوضع اللمسات الأخيرة قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمواجهة الوحدات الأردني في الـ15 من أغسطس في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا، حيث سيتأهل الفائز لمواجهة النصر السعودي في الدور الثاني لتحديد هوية الفريق الذي سيصعد إلى دور المجموعات.