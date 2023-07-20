حتا يخسر تجربة سلوغا البوسني

خسر حتا أمام نادي سلوغا دوبوي البوسني بهدفين دون مقابل في أولى مبارياته الودية ضمن المعسكر التدريبي المقام في مدينة زلاتبور في صربيا، تمهيداً لخوض منافسات الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين. وقال مدير الفريق عبيد علي البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «كانت تجربة فنية جيدة قياساً بكون الفريق الحتاوي في الأيام الأولى من مرحلة الاستعدادات، خصوصاً أن المدرب أعطى فرصة المشاركة لجميع اللاعبين».