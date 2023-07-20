«دبي لأصحاب الهمم» يطالب بمضاعفة الجهود لإنجاح مونديال «رفعات القوة»

طالب مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم فرق العمل المختلفة بالنادي بمضاعفة الجهد لإنجاح مونديال رفعات القوة «دبي 2023» خلال أغسطس المقبل، أسوة بما تحقق في بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والتي استضافتها دبي خلال يونيو الماضي. واعتبر مجلس إدارة النادي أن الإشادة العالمية التي حظيت بها بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة في دبي تعد أكبر دافع لمواصلة مسيرة العطاء في تنظيم البطولات المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة النادي برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، وبحضور حسن المزروعي ومنى حماد ورئيسة الفلاسي أعضاء المجلس.