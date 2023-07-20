«الشارقة للشراع الحديث» يشارك في بطولتي الرباط ومضيق جبل طارق

غادر فريق الشراع الحديث بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية إلى المغرب، للمشاركة في المهرجان الدولي البحري للرباط في دورته الـ15، والأسبوع البحري الدولي لمضيق جبل طارق في نسخته الـ19.

ترأس الوفد عضو مجلس الإدارة حميد الكندي، يرافقه مدير عام النادي ومشرف الوفد أحمد الحوسني، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والفني وأبطال الفريق في فئة الأوبتميست من 9 سنوات حتى 13 سنة، كل من: خالد جاسم الريسي وسلطان خليفة الريسي وحمدان أحمد البلوشي وعلي إسماعيل الريسي وعمر إسماعيل الريسي وأحمد سمير تيريكي.