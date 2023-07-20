منتخب كرة الطاولة يشارك في «دولية الأردن» للشباب والناشئين

أعلن اتحاد كرة الطاولة المشاركة في البطولة الدولية للشباب والناشئين، المقررة في الأردن خلال الفترة من 21 إلى 26 أغسطس المقبل.

وأكد الأمين العام المساعد أحمد البحر أن البطولة تسهم في رفع التصنيف الدولي للاعبي ولاعبات المنتخبات من خلال حصولهم على النقاط المطلوبة، لاسيما أن منتخبات الطاولة شاركت في أربع بطولات دولية خلال الموسم الحالي، بما ينعكس بشكل إيجابي على أداء اللاعبين في فئتي الناشئين والشباب، لإعداد أجيال قادرة على تحقيق التطلعات الوطنية.

وأوضح أن المشاورات ما زالت مستمرة لتحديد مقر استضافة إحدى جولات كأس العالم لفئتي الشباب والناشئين في أكتوبر المقبل، بالتزامن مع احتفال الاتحاد بيوبيله الذهبي، بمناسبة مرور 50 عاماً على إشهاره في أكتوبر 1973، بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولي على استضافة الإمارات للبطولتين.