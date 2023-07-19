جوانكا يعود إلى ملاعب الإمارات بقميص الوحدة
10 لاعبين أجانب غادروا الدوري بتأشيرة «خروج وعودة»
أصبح لاعب العين السابق، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، أحدث اللاعبين الأجانب العائدين إلى ملاعب الإمارات لارتداء قميص فريق نادٍ آخر، وذلك عقب انتقاله للوحدة، أول من أمس، بعد مشوار ناجح كان قد قضاه قبل موسمين مع فريق العين، ليعود اللاعب بتأشيرة عودة ليظهر في الموسم الجديد بالقميص «العنابي».
«الإمارات اليوم» ترصد أبرز 10 لاعبين أجانب عادوا إلى الدوري بمهمة ثانية، لكن معظمها لم يكتب له النجاح.
للإطلاع على 10 لاعبين بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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