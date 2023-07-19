10 لاعبين أجانب غادروا الدوري بتأشيرة «خروج وعودة»

أصبح لاعب العين السابق، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، أحدث اللاعبين الأجانب العائدين إلى ملاعب الإمارات لارتداء قميص فريق نادٍ آخر، وذلك عقب انتقاله للوحدة، أول من أمس، بعد مشوار ناجح كان قد قضاه قبل موسمين مع فريق العين، ليعود اللاعب بتأشيرة عودة ليظهر في الموسم الجديد بالقميص «العنابي».

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز 10 لاعبين أجانب عادوا إلى الدوري بمهمة ثانية، لكن معظمها لم يكتب له النجاح.

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