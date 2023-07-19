اتحاد كلباء يتعاقد مع مدرب مساعد لمجيدي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء في حسابها الرسمي «إنستغرام» عن انضمام المدرب البرتغالي خوسيه ميغيل، إلى الطاقم الفني للفريق الأول مساعداً للمدرب فرهاد مجيدي.

وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً عن التعاقد مع المدرب العراقي غازي فهد لتدريب الفريق الرديف تمهيداً للمشاركة في دوري أدنوك للمحترفين تحت 23 سنة.

وسبق للمدرب غازي فهد قيادة فريق رديف العين لمواسم عدة، ونجح في استكشاف عدد من المواهب المواطنة المميزة التي وجدت طريقها للفريق الأول والمنتخب الوطني.