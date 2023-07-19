دي بور معجب بالجودة الفنية للاعبي الجزيرة

أكد مدرب الجزيرة، الهولندي فرانك دي بور، أنه يركز على رفع معدل الجاهزية البدنية لدى لاعبي «فخر أبوظبي»، خلال فترة الإعداد والمعسكر الذي يخوضه الفريق في مدينة ميونيخ بألمانيا.

وقال دي بور في تصريحات نشرها نادي الجزيرة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سعيد بتوليه مهمة تدريب «فخر أبوظبي»، مشدداً على أنه ينتظره عمل كبير خلال الفترة المقبلة، موضحاً: «أتصور أننا نسير بشكل جيد خلال فترة الإعداد، بعدما بدأنا التدريبات بالتجمع لمدة أسبوع في أبوظبي قبل السفر إلى المعسكر الخارجي».

وأضاف: «أكملنا أسبوعين في ميونيخ والأمور جيدة، إذ إن هذا المعسكر هو فرصة مهمة بالنسبة لي للتعرف على الجميع، ولقد لفت انتباهي أن الجودة الفنية في فريق الجزيرة عالية وجيدة جداً وهو أمر يسعدني، ويساعدنا على تقديم مستويات جيدة على مدار الموسم».

وأضاف: «تركيزنا في الفترة الثانية من مرحلة الإعداد هو رفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين، حتى يصل الفريق إلى أفضل درجات الجاهزية عندما ينطلق الموسم الجديد في أغسطس المقبل».

وتابع: «لعبنا مباراتين وديتين ولقد أشركت أكبر عدد من اللاعبين للتعرف عليهم جميعاً، والوصول إلى التشكيلة المناسبة، وكما ذكرت إلى جانب التركيز على الجانب البدني، أهتم بأن أتواصل مع اللاعبين وأن أؤكد لهم أهمية بعض الأمور الفنية داخل الملعب مثل أن يساعد اللاعبون بعضهم بعضاً وأن نلعب كفريق واحد متماسك».

وأشار إلى أنه من المبكر الحديث عن الفريق بشكل مستفيض، موضحاً أن الجهاز الفني سيعمل على تطوير اللاعبين والاستفادة من الفترة المتبقية من معسكر ميونيخ، قبل العودة إلى أبوظبي نهاية الشهر الجاري.

من جهة أخرى، أعلن نادي الجزيرة عن إصابة نجم الفريق عبدالله رمضان خلال المباراة الودية التي خاضها أمام غارشينغ الألماني.

وقال النادي على حسابه في «تويتر»، «تعرض لاعب المنتخب الوطني والفريق الأول عبدالله رمضان لتمزق في رباط الكاحل الأيمن حسب نتائج الفحوص الطبية والأشعة التي خضع لها بعد المباراة الودية الأخيرة في ميونيخ، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته 4 إلى 6 أسابيع بإشراف الجهاز الطبي للفريق».

• إصابة عبدالله رمضان خلال المباراة الودية أمام غارشينغ الألماني.