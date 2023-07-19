بعد مفاوضات رباعية.. إسماعيل الحمادي يختار «الصقور»

أعلنت شركة نادي الإمارات لكرة القدم، أمس، التعاقد رسمياً مع اللاعب الدولي السابق للمنتخب الوطني إسماعيل الحمادي لموسم واحد، قادماً من خورفكان لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

وتم التعاقد بحضور رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم يوسف البطران وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

ونجح «الصقور» في كسب توقيع الحمادي وضمه لصفوفه بعد مفاوضات رباعية تلقاها اللاعب أخيراً من قبل ناديه السابق خورفكان وحتا وبني ياس لاستقطابه لكنها لم تصل للنهاية السعيدة، لينجح نادي الإمارات في ضمه لصفوفه، ومن المقرر أن يلتحق اللاعب بالفريق في معسكر تركيا اليوم للإعداد والجاهزية لخوض استحقاقات الموسم المقبل.