4 تجارب لـ «نسور خورفكان» في القاهرة

غادرت أمس عبر مطار دبي الدولي بعثة فريق خورفكان متجهة إلى مصر لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

وسيقام المعسكر في القاهرة ويتضمن خوض أربع مباريات ودية مع الفرق المصرية، وتضم البعثة لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، ويستمر المعسكر نحو 15 يوماً.

وكانت شركة خورفكان لكرة القدم قد تعاقدت مع 11 لاعباً بين تجديد وانضمام جديد بواقع تسع تعاقدات مع اللاعبين: البرازيلي تياغو، ومواطنه لورينسي، والتونسي سيف الدين الخاوي، والكاميروني ديفيد روي، ووليد حسين وعمر جمعة ربيع، وسعيد أحمد ومحمد الجنيبي، وسلطان فايز، كما تم التجديد لعامر مبارك وحارس المرمى أحمد محمود (ديدا).