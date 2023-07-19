خالد عيسى: تراجع مستواي في الموسم الماضي.. وسأستفيد من الأخطاء

اعترف حارس مرمى العين، الدولي خالد عيسى بتراجع مستواه في الموسم الماضي الذي خرج فيه «الزعيم» خالي الوفاض بخسارته فرصة الدفاع عن لقبه وكذلك الهزيمة في نهائي كأس رئيس الدولة والسوبر وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الشارقة، غير أن الحارس أكد أنه سيستفيد من تلك الأخطاء وسيحرص على أن لا تتكرر.

وردّ خالد عيسى على سؤال حول حقيقة تراجع مستواه، وقال للموقع الرسمي لنادي العين: «اتفق معكم، تراجع مستواي الموسم الماضي لكن الأمر لم يقتصر على خالد فحسب، بل امتد ليطال عدداً من زملائي اللاعبين لذلك نعتبره موسماً للنسيان ولكن نعدكم بالاستفادة من الأخطاء».

وأضاف: «هناك انخفاض في المستوى بسبب عدم التوفيق أو سوء الطالع أو غير ذلك، وأرفض تماماً وصف الاستهتار بالنسبة لي أو أي لاعب في منظومة فريق العين».

وتابع: «أتحمل مسؤولية حديثي أمام الجميع، نعم هناك تقصير ولكن كما ذكرت لكم التعويض لن يكون بالكلام بل بالفعل، وجمهور العين يعرف مستوى خالد وأنا دائماً معهم واتفق معهم وأسأل الله أن أكون على قدر الثقة التي منحتني إياها إدارة النادي والأمة العيناوية والمدرب الجديد».

ورداً على سؤال حول الأسباب وراء خسارة الفريق لكل البطولات والنهائيات في الموسم الماضي، قال: «أعتقد أنه حان الوقت للإجابة على هذا السؤال والمرتبط بما حدث للفريق في الموسم الماضي، لأننا من الصعب أن ننساه، ولكننا اعتدنا في العين على أن التعويض لا يجب أن يكون بالكلام، بل بالعمل والإصرار وعزيمة الرجال على أرض الملعب، الأمر الذي سأظل أكرره لأنه واقع».

وأضاف: «ما حدث لنا في الموسم الماضي لن نسمح بأن يؤثر علينا خلال الموسم الجديد فالفريق من أول لحظة في برنامج الإعداد بدأت تظهر عليه أعراض الالتزام والجدية والعزيمة والإصرار وكما ذكرت لكم بأنه في الموسم الحالي سترون تغييراً جذرياً في الأداء والمستوى والنتائج».

وواصل: «منذ فترة طويلة لم نعش تلك الأجواء التنافسية السائدة في المعسكر حالياً ما بين اللاعبين من مواطنين وأجانب خلال معسكرات الإعداد، بفضل دعم واهتمام رئاسة النادي ومتابعة الجهاز الإداري وكذلك المدرب الذي أظهر قدراته في احتواء الفريق وتهيئة الأجواء الإيجابية في الحصص التدريبية وخارج الميدان والجميع عائلة واحدة وهناك تماسك في منظومة الفريق أكثر من قبل».

أجمل اللحظات

أكد خالد عيسى وجود العديد من أجمل اللحظات في مشواره الكروي مع العين، وقال: «كل لحظة عشتها في نادي العين بالنسبة لي مهمة ومؤثرة وجميلة، بغض النظر عن التحديات التي نواجهها والسلبيات التي ترافقنا وكذلك الإيجابيات نعيشها فتلك هي سنة الحياة، وأكرر لكم بأن كل اللحظات التي أمضيتها في العين بالنسبة لي رائعة ولها طعم ومذاق خاص، ولكنني دائماً ما أردد بيني ونفسي بأن أفضل اللحظات بإذن الله قادمة، طالما أنني منتمٍ لهذا الكيان الشامخ الذي لا سقف لطموحات قيادته وجماهيره واللاعبين».

خالد عيسى:

■ «هناك انخفاض في المستوى بسبب عدم التوفيق أو سوء الطالع لكن أرفض تماماً وصف الاستهتار».

■ «منذ فترة طويلة لم نعش تلك الأجواء التنافسية السائدة في المعسكر حالياً ما بين اللاعبين».