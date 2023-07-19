الرمس يضم صانع الألعاب العامري ويجدد عقد شامبي

أعلن نادي الرمس عن التعاقد مع اللاعب عبدالله العامري لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى قادماً من العربي، وذلك بحضور مدير الفريق الدولي السابق علي ربيع.

كما أفاد النادي في بيان عن تجديد التعاقد مع اللاعب الشاب وليد شامبي، مجددين الثقة به لما يتمتع به من إمكانات مهارية وروح انضباطية تؤكد تمسكها بأبناء النادي المميزين.

يذكر أن نادي الرمس تعاقد مؤخراً مع المدرب المواطن معتز عبدالله لقيادته في دوري الدرجة الأولى.