البدواوي: حتا يلاعب سلوغا دوبوي البوسني وديا

يخوض الفريق الاول لنادي حتا عند الساعة الثامنة مساء اليوم (توقيت الامارات) المباراة الودية الاولى في المعسكر التدريب المقام في صربيا استعدادا لخوض غمار الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين وذلك بمواجهة فريق سلوغا دوبوي البوسني.

بدوره عبر مدير الفريق الاول لنادي حتا عبيد علي البدواوي عن سعادته للخطوات الموفقة للاعصار في المعسكر الخالي والروح الرياضية العالية للاعبي الاعصار للاستفادة من فقرات المعسكر البدنية والفنية وقال البدواوي للامارات اليوم: الحمدلله الاستعدادات مميزة والمعسكر اجواءه طيبة ولمسنا الحماس والرغبة من جميع اللاعبين والجهاز الفني والحنيغ يتمتع بالرغبة في الاستعداد والتجهيز الامثل لدوري ادنوك للمحترفين للظهور بصورة بشرفة وتحقيق طموحات واهداف النادي وهي البقاء في دوري ادنوك للمحترفين.

وفي سياق متصل يحتل فريق سلوغا دوبوي المركز التاسع في ترتيب. فرق الدوري البوسني