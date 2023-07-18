«فريدي بي» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في السويد

فاز الجواد «فريدي بي» بلقب المحطة السويدية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في سادس محطاتها التي أقيمت أول من أمس في مضمار «جاجرسرو» الرملي بمدينة مالمو في مملكة السويد، ضمن أجندة سباقات النسخة الـ30.

وينحدر «فريدي بي» من نسل (تي إم فريد تكساس×فيا هايبولايت بنت داحس) ويعود للمالك والمدرب زوتوليف جيرارد وقيادة الفارس جاكوب جوهانسن، إذ تمكن من التفوق على الجواد «رسمي الخالدية» بطل النسختين السابقتين للكأس الغالية في السويد، حيث شهد منعطف النهاية في السباق تغييراً كبيراً في مجرياته بعدما كان «رسمي الخالدية» يتصدر مجموعة الخيول، بيد أن الانطلاقة المميزة للجواد «فريدي بي» واقتحامه عمق المستقيم بطريقة مذهلة قاده بنجاح للقب سباق الكأس الغالية الذي أقيم لمسافة 1730 متراً.